Берлин, 20 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Число беженцев в Германии достигло нового рекорда со времён окончания Второй мировой войны — в страну приехали почти 3,5 млн человек. Такая информация содержится в ответе правительства на запрос фракции партии «Зеленых» в бундестаге, сообщила 20 сентября немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

Уточняется, что на конец первой половины текущего года в ФРГ проживало в общей сложности около 3,48 млн беженцев. Это почти на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Такой показатель является самым высоким с 1950-х годов.

Из этого числа беженцев почти 1,18 млн составляют украинцы.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии новые меры, направленные на регулирование миграционных потоков, стали причиной обострения конфликта между канцлером страны Олафом Шольцем и оппозиционной партией Христианско-демократический союз (ХДС). Меры ввели как реакцию на массовую поножовщину на городском фестивале в Золингене, которую устроил 26-летний сириец.

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ прекратить приём мигрантов из Сирии и Афганистана. Глава организации отметил, что за большинством подобных атак стоят беженцы, а большая часть таких терактов совершается исламистами. Он также предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают свои родные страны.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В Польше возобновление погранконтроля со стороны Берлина назвали недружественным и недобрососедским по отношению к Варшаве жестом.

Глава комитета по европейским делам парламента ФРГ (бундестаг) от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер 15 сентября указал на необходимость согласованных действий в сфере миграционной политики в странах Евросоюза. При прекращении поддержки Киева возникнет угроза массового притока украинских беженцев, предупредил он. В связи с введением приграничного контроля в ФРГ Хофрайтер призвал к скоординированным действиям в сфере миграционной политики, особенно с Польшей.