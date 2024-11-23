Дублин, 23 ноября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Западу нужно молиться, чтобы лидеры США, Великобритании и Франции прислушались к заявлению президента России Владимира Путина о праве РФ ответить на эскалацию украинского конфликта со стороны стран НАТО. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

«Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к Путину», — указал он в публикации.

Журналист добавил, что после удара ракетой «Орешник» и заявления российского лидера «больше нет никакой двусмысленности».

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин выступил с обращением по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября.

Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Президент также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул он.

22 ноября президент провёл совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, на котором он поблагодарил разработчиков ракеты «Орешник». Российский лидер отметил высокую скорость и отличные результаты их работы.

Путин сообщил, что Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий. По его словам, «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ.

Глава государства принял положительное решение по серийному производству ракетной системы, но уточнил, что из-за её «особой силы и мощи» система будет поставлена именно в РВСН.