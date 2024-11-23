Москва, 23 ноября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. В течение ночи военные пресекли попытку атаки киевского режима российской территории с использованием беспилотника самолётного типа. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В Telegram-канале ведомства уточнили, что украинский дрон обезвредили дежурные средства ПВО.

Один БПЛА сбили над территорией Республики Крым, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Кировском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что дрон ударил по пассажирскому транспортному средству в микрорайоне Текстильщик. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Три российских региона в ночь на 22 ноября подверглись атаке украинских беспилотников. Российские военные сбили 23 дрона ВСУ, из них средства ПВО 12 дронов уничтожили над Брянской областью. Ещё девять БПЛА перехватили в Калужской области, два — в Курской.