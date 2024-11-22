Донецк, 22 ноября, 2024, 22:16 — ИА Регнум. Маршрутный автобус в Кировском районе Донецка подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом 22 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85», — написал глава администрации в Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что в результате удара ВСУ никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября три работника коммунальных служб пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по посёлку Химик близ Горловки в Донецкой Народной Республике.

Вечером 10 октября над Донецком сбили ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины. Одна из частей ракеты упала во дворе дома в Киевском районе города после работы системы ПВО. В момент падения ракеты во дворе находились автомобили и люди, которые успели укрыться в подъезде. Обошлось без повреждений и пострадавших.