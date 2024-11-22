Москва, 22 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался ответа России на удары западными дальнобойными ракетами вглубь РФ, заявил 22 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленскому полезно быть поближе к реальности и ощутить её «на своей шкуре», сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

«Что касается реакции на наш ответ — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», — сказал глава МИД.

Лавров также отметил, что Запад «разрешил» применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ не Украине, а сам себе, поскольку специалисты стран НАТО принимали в этим пусках самое непосредственное участие.

Зеленский ранее заявил, что ВСУ и прежде наносили удары по территории РФ дальнобойными ракетами и якобы вправе это делать «по нормам международного права». Также он потребовал от западных стран «сильной реакции» на удар ракетной системой «Орешник» и заявил, что пока такой реакции нет.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Путин в ходе обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Удар ВС РФ, помимо военной необходимости испытать «Орешник», имел и политическую составляющую, которую должны осознать западные страны — те самые, которые на днях применяли ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территориям, которые они сами признают российскими, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.