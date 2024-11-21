Киев, 22 ноября, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает обвинять Россию и президента Владимира Путина в эскалации конфликта на Украине. На этот раз в связи с запуском новой баллистической ракеты «Орешник» и обращением российского президента. При этом он признал, что ВСУ не раз уже использовали дальнобойные ракеты.

ИА Регнум Владимир Зеленский, баллистическая ракета

«Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право, согласно норм международного права», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Говоря об этом, Зеленский не уточнил, стоят ли удары по Крыму и новым российским регионам в одном ряду с атаками на Курскую и Брянскую области, таким образом признавая их российскими.

Также киевский лидер настойчиво призвал «принуждать Россию к настоящему миру, который возможен лишь благодаря силе».

Как сообщало ИА Регнум, запуск ракеты «Орешник» направлен для передачи сигнала Западу, а не Украине. Такое мнение директора военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла опубликовало 21 ноября издание Associated Press (AP).

Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

По словам Владимира Путина, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход специальной военной операции, подчеркнул президент.

Ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет, таких специалистов на Украине точно нет. Об этом заяви доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.