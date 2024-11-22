Минск, 22 ноября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Ни США, ни Европа не помогут России и Украине договориться, заявил 22 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

На встрече со студентами гуманитарных вузов страны глава белорусского государства заявил, что три славянских народа должны договориться между собой, передаёт информагентство «БелТА».

«Никакие америкосы, никакие европейцы — никто нам ничего хорошего не сделает и не поможет. Мы должны сесть и договориться. Почему в Беларуси? Потому что это у нашего забора, у нашей границы. И наши интересы должны быть соблюдены», — сказал Лукашенко.

Белоруссия не хочет эскалации конфликта, поскольку не хочет, чтобы война шла на её территории, и поэтому старается оказывать содействие для начала мирного урегулирования, добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогут «вернуть» Крым военным путём. Следует использовать дипломатический путь, сказал он. При этом Зеленский утверждает, что Украина должна вернуться «к границам 1991 года» (с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями).

По данным опроса американской компании Gallup, более половины (52%) граждан Украины считают, что руководители киевского режима должны как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения военного конфликта, и такая же доля граждан полагает, что Киев должен пойти на «территориальные уступки», если это понадобится для мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

В сентябре, комментируя отказ руководителей киевского режима от переговоров, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что всякий раз, когда срывается мирная договорённость между Москвой и Киевом, «Украина становится меньше».