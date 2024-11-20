Киев, 20 ноября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Киев не сможет «вернуть» Крым военным путём и поэтому рассчитывает на некое «дипломатическое» решение, заявил 20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский.

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ВСУ не смогут «с оружием в руках» дойти до границ Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями), сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Его можно вернуть дипломатическим путём», — сказал глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Зеленский заявил, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.