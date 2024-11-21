Киев, 21 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Более половины (52%) граждан Украины считают, что руководители киевского режима должны как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения военного конфликта, сообщило 21 ноября агентство Gallup со ссылкой на данные своего опроса.

Salvatore Laporta/Global Look Press

В 2022 года проведение переговоров поддерживали всего 22% респондентов, в 2023 году — 37%, напомнили социологи.

В целом, если смотреть на динамику изменения результатов опросов за период с 2022 по 2024 годы, то можно заметить, что число украинцев, выступающих за продолжение военных действий, неуклонно снижается.

В этом году только 38% опрошенных заявили, что конфликт необходимо продолжать. В 2022 году такой точки зрения придерживались 73% граждан, а в 2023 году — 63%, отметили социологи.

По данным другого опроса, проведённого тем же агентством, 52% жителей Украины считают, что киевский режим должен пойти на «территориальные уступки», если это понадобится для мирного урегулирования. Противоположной точки зрения придерживаются 38% респондентов.

Как передавало ИА Регнум, в июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, согласно которым около 60% жителей Украины считают, что руководству страны следует начать переговоры с Россией.

20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогут «вернуть» Крым военным путём. Следует использовать дипломатический путь, сказал он. При этом Зеленский утверждает, что Украина должна вернуться «к границам 1991 года» (с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями).

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

В сентябре, комментируя отказ руководителей киевского режима от переговоров, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что всякий раз, когда срывается мирная договорённость между Москвой и Киевом, «Украина становится меньше».