Лондон, 22 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине и, вероятно, готов согласится смягчить свои требования, написала британская газета Telegraph.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Журналисты отмечают, что это может произойти даже если политик не будет явно демонстрировать свои намерения.

«Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные», — сказано в статье.

Авторы публикации напомнили, что ранее глава киевского режима выступал за вывод российских войск со всей зоны проведения специальной военной операции. Однако, как отмечается в статье, осенью 2024 года политик отказался от своей максималистской «позиции» и стремления взять силой территории, которые вернулись в состав РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября глава киевского режима заявил, что границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, но Киев не будет юридически признавать потерю территорий. Так он ответил на вопрос, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года. До этого политик не раз подчёркивал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для Украины последствия от срыва переговоров с Россией с каждым разом приводят к утрате территорий. В качестве примера он напомнил об отказе Украины выполнять Минские договорённости и отказ Киева от переговоров в 2022 году.

9 ноября депутат Верховной рады Анна Скороход отметила, что Украина не может вернуться к границам 1991 года, и в этом вопросе уже пройдена точка невозврата. 20 ноября глава киевского режима признал, что Киев не сможет «вернуть» Крым военным путём и поэтому рассчитывает на некое «дипломатическое» решение. Он также добавил, что ВСУ не смогут дойти до границ Украины 1991 года.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, по словам российского лидера, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.