Киев, 18 октября, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, но Киев не будет юридически признавать потерю территорий. Об этом 18 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«В жизни может быть по-разному. Зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики», — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года.

По его словам, случиться может по-разному, но пока Киев юридически не признает территории российскими, «они останутся украинскими».

Зеленский ранее неоднократно заявлял, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для Украины последствия от срыва переговоров с Россией с каждым разом приводят к утрате территорий. В качестве примера он напомнил об отказе Украины выполнять Минские договорённости и срыв переговоров Киевом в 2022 году.

В Стамбуле в марте 2022 года российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

21 июня Лавров отмечал, что Украина могла остаться в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение об урегулировании между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем. Украина руками тех, кто пришёл к власти через госпереворот, сама разрушила свою территориальную целостность, добавил он.