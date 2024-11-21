Вашингтон, 22 ноября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Запуск новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» направлен для передачи сигнала Западу, а не Украине. Соответствующее мнение директора военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла опубликовало 21 ноября издание Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На самом деле, это сигнал Западу: «Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Они могут быть оснащены ядерными боеголовками», — отметил эксперт.

В завершении Сэвилл поинтересовался, действительно ли кто-то хочет пойти на такой риск.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

По словам президента Владимира Путина, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход специальной военной операции, подчеркнул он.