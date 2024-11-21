Москва, 22 ноября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. В России контрактников и мобилизованных увольняют из армии по достижении предельного возраста — 65 лет. Об этом напомнил Конституционный суд (КС), отклонив жалобу военнослужащего по контракту Игоря Михеевского, планировавшего попасть под демобилизацию после 50 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституционный суд

В определении суда говорится, что контрактник оспаривал положения статьи 4 Федерального закона № 269, от 24 июня 2023 года, согласно которой в период частичной мобилизации высшие офицеры могут быть уволены по достижении 70 лет, а остальные военнослужащие после 65 лет.

Михеевский указывал, что подписавшие договор до вступления этого закона в силу контрактники могли рассчитывать на демобилизацию после 50 лет. В связи с этим военный хотел уволиться из ВС РФ и обратился в суд, но безуспешно.

КС отказал ему в рассмотрении жалобы, определив, что указ президента России «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» допустил увольнение в период частичной мобилизации военнослужащих-контрактников по отдельным основаниям, в том числе по причине достижения предельного возраста. Именно на период мобилизации предельный возраст был установлен только законом № 269. В законодательстве нет иной возрастной планки для мобилизационных обстоятельств, заключили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила у Минобороны разъяснений, касающихся механизма демобилизации. Она обратила внимание на ситуацию, когда призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военного, и оно доводится до командира части, но у того нет механизма демобилизации. Замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев согласился с Москальковой и пообещал передать её вопрос начальнику главного управления кадров МО.

Президент России Владимир Путин 6 ноября, обращаясь к Совету по развитию гражданского общества и правам человека, отметил важность контроля за соблюдением прав участников СВО и их семей. По его словам, в настоящее время это имеет особую значимость. Ранее Путин заявлял, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы.