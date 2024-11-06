Москва, 6 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Совет по развитию гражданского общества и правам человека с 20-летием со дня его основания, а также отметил особую важность контроля за соблюдением прав участников специальной военной операции и их семей.

Александр Река/ТАСС

Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля 6 ноября.

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