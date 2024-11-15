Москва, 15 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 15 ноября попросила у Минобороны разъяснений, касающихся механизма демобилизации.

Семен Лиходеев / ТАСС

После выступления замначальника главного военно-медицинского управления МО Александра Серговенцева на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека она обратила внимание на ситуацию, с которой сталкиваются командиры воинских частей. Например, когда призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военного, и оно доводится до командира воинской части, но у того нет механизма демобилизации.

«Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» — спросила Москалькова, добавив, что это, скорее, вопрос к кадровой службе оборонного ведомства.

Серговенцев согласился с Москальковой и пообещал передать её вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны.

Еежегодный Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека был посвящён праву на охрану здоровья и медпомощь. В приветственной телеграмме президент России Владимир Путин отметил, что работа в сфере здравоохранения требует сегодня консолидации усилий органов власти всех уровней.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 ноября, обращаясь к Совету по развитию гражданского общества и правам человека, заявил, что очень важно следить за соблюдением прав участников СВО и их семей. Соблюдение их прав имеет в настоящее время особую значимость.