Тула, 2 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Социальные права и льготы должны быть равны у всех участников специальной военной операции. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Так, во время мероприятия руководитель иркутского регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун указала Путину на разницу в расчёте дохода для социальных пособий у мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, подписавших контракт.

В ответ президент отметил, что необходимо зафиксировать суть жалобы и добавил, что неоднократно говорил о том, что все участники СВО должны быть равны в правах.

«Должны быть идентичны эти права», — уточнил президент.

Как передавало ИА Регнум, 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета Путин подчеркнул, что все участники специальной военной операции должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали.

Он прокомментировал слова одного из волонтёров, что те, кто отправляет гуманитарную помощь, не всегда знают, бойцам из какого региона она попадет.

Путин подчеркнул, что все, кто на фронте, выполняет святой долг перед Родиной. При этом он пообещал попросить министерство обороны подумать о персонификации помощи, передаваемой на фронт.

Кроме того, российский 11 декабря прошлого года согласился, что участники спецоперации должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту.

В этой связи президент также пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

До этого, 29 сентября, глава государства заявил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса.