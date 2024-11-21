Москва, 21 ноября, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Новая российская баллистическая ракета названа «Орешник» специально, чтобы «никто не догадался». Об этом 21 ноября сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов

По словам депутата, население Украины будут заблаговременно предупреждать перед ударом «Орешником», чтобы люди успели покинуть местность, передаёт МК.RU.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Вооружённые силы России нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Минобороны опубликовало соответствующее видео. На кадрах видно, как несколько боевых блоков врезались на большой скорости почти под прямым углом в землю.

В этот же день президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу и нации. Он заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Испытания данной ракетной системы в боевых условиях провели в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, подчеркнул российский лидер.