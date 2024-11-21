Москва, 21 ноября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары западным оружием. Об этом 21 ноября заявил президент Владимир Путин в обращении к личному составу и россиянам.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Глава государства напомнил, как 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. В результате цели атаки не достигнуты.

Путин подчеркнул, что нанесение комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия. В том числе была испытана новейшая ракетная система средней дальности — баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, названная разведчиками «Орешник». Испытания прошли успешно, цель была достигнута, заявил глава государства.

«На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия проводит испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» в ответ на агрессивные действия стран НАТО. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября президент РФ утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.

Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада, отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул Перенджиев.