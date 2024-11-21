Вашингтон, 21 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден, принимая решение по ракетным ударам вглубь РФ, руководствовался стремлением усложнить президентский срок Дональда Трампа и не позволить ему достичь заявленных целей. Об этом пишет American Thinker.

CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

«Расширение конфликта на Украине до такой степени, что урегулирование становится невозможным, является логикой глубинного государства, чтобы убедиться, что второй срок Трампа не достигнет заявленных целей», — указано в публикации.

Автор статьи отмечает, что приверженцы эскалации украинского конфликта пойдут на всё, чтобы сорвать планы Трампа по урегулированию и избежать военного трибунала.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя это решение Байдена, американский журналист Такер Карлсон назвал правительство США «фашистским». Он также заявил, что администрация Байдена намеренно оставляет Трампу «мировую войну».