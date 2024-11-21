Дублин, 21 ноября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский являются мошенниками, написал ирландский журналист Чей Боуз.

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Так он прокомментировал планы Белого дома списать половину долга Украины. О своих намерениях уходящая администрация Белого дома уведомила Конгресс США.

«От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому», — отметил журналист на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам Боуза, Байден просто решил отдать Киеву $4,6 млрд, которые принадлежат гражданам США. Он также назвал киевский режим «самой коррумпированной диктатурой».

Кроме того, Боуз уточнил, что действующий американский президент пытается уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына Хантера Байдена в мошеннические схемы, позволявшие зарабатывать на украинском конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года появилась информация о том, что Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход свыше $5,5 млн, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Такие сведения содержались в проекте его сделки со следствием по делу о неуплате налогов.

Сына действующего президента США обвиняют на родине в неуплате налогов в размере $1,4 млн. По версии американского следствия, он потратил эти средства на праздный образ жизни, в том числе на наркотики. Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

В конце декабря 2022 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти США закрывают глаза на разворовывание главой киевского режима средств от финансовой помощи, которую Запад оказывает Украине. Он уточнял, что Киев может продолжать воровство, пока выполняет поставленные перед ним задачи, включающие уничтожение Украины и нанесение вреда России.