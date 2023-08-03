Вашингтон, 3 августа, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Сын президента США Джо Байдена Хантер с 2017 по 2018 год включительно получил доход свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Эта информация есть в проекте сделки Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байдены

При этом он принимал наркотики и в большом количестве алкоголь, имел оружие. Полгода он провёл, по его же собственному признанию, в «непрекращающемся загуле».

Как сообщало ИА Регнум, суд в американском штате Делавэр решил отложить вынесение вердикта в отношении Хантера Байдена. Адвокатам и прокуратуре выделили 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании Байденом-младшим своей вины.

Ранее сына президента обвинили в двух эпизодах с «умышленной неуплатой налогов». В 2017 и 2018 годах он не заплатил более $100 тысяч. Это грозило Хантеру Байдену сроком в 12 месяцев заключения по каждому из пунктов обвинений.

Кроме того, Байдена-младшего обвинили в том, что он владел пистолетом в 2018 году в период принятия запрещенных препаратов. Соответствующая статья угрожает сыну американского лидера десятью годами тюрьмы. Обвинения вынудили Хантера Байдена задуматься о сделке со следствием.

При этом 26 июля телеканал CNN сообщал, что он якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.