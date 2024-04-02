Лос-Анджелес, США, 2 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Ходатайства Хантера Байдена, сына президента США Джозефа Байдена, о снятии с него обвинений в неуплате федеральных налогов отклонил суд в Лос-Анджелесе. Об этом 1 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Хантеру Байдену предъявлено обвинение в неуплате налогов по девяти пунктам, общая сумма неуплаты составляет не менее $1,4 млн. Прокуратура полагает, что сын Байдена вместо уплаты налогов потратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики.

По новым обвинениям Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюремного заключения, однако сын президента США не признал себя виновным. Он объяснял судебное преследование интригами республиканцев против его отца, Джозефа Байдена. Отмечается, что на судебное заседание в Лос-Анджелесе Хантер Байден явился лично.

Хантер Байден является первым привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего главы государства в истории США. По совокупности всех предъявленных ему обвинений сыну Байдена грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Однако из практики судебных решений по таким делам — за нарушения, совершённые впервые, тюремный срок обычно не назначается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что республиканцы из палаты представителей Конгресса США пригласили сына президента США Хантера Байдена и его бывших деловых партнёров выступить на открытых слушаниях в рамках расследования по делу об импичменте главы государства.

Расследование в отношении семьи Байденов, продолжающееся уже больше года, в первую очередь касается зарубежной деятельности Хантера Байдена в таких странах, как Украина и КНР.