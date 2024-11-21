Вашингтон, 21 ноября, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена списать с Украины 4,65 млрд долларов долга. Об этом 21 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Внешний долг Украины

«Белый дом отменит половину кредита в 9 млрд долларов, предоставленного Украине в рамках дополнительного пакета в размере 60 млрд долларов, одобренного в апреле. Это последнее из серии действий для укрепления поддержки Киева перед тем, как избранный президент Дональд Трамп займёт офис», — отметили в статье.

О своих планах уходящая администрация уведомила Конгресс. Принятое решение объяснятся «национальными интересами» США.

Как сообщало ИА Регнум, Украину уже в 2025 году ждёт банкротство, если Запад откажет ей в списании долгов, в том числе её частных компаний, предположили во Всемирном банке. В организации признали чрезвычайно высокими риски сотрудничества с Киевом, поэтому банк не предоставляет собственные средства, а пользуется гарантиями доноров — Японии и Британии.

Украина никогда не сможет расплатиться со своими долгами, прокомментировал политолог Богдан Безпалько многомиллиардную заложенность страны перед Международным валютным фондом. Он отметил, что никто не даёт деньги просто так, Украину заставят возвращать долги.