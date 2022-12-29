Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Петербурге завершился сезон разводки мостов на рукавах Невы. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостотрест».

Mostotrest-spb.ru Гренадерский мост

Так, временно прекращается разводка Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов на Большой Невке. При этом в исключительных случаях после завершения сезона навигации возможна разводка этих мостов для пропуска единичных судов.

Из-за технических работы до 19 ноября в ночное время будет перекрыто движение транспортных средств по Кантемировскому мосту. Помимо этого технологические разводки мостов проведут в декабре, для них будет отдельный график.

Отметим, что остальные мосты — на Неве, Большой и Малой Неве — продолжат разводить до 30 ноября. С графиком ежедневных разводок можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».