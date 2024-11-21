Москва, 21 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России изменили тактику ведения боевых действий в связи с использованием Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов вглубь территории страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

MOD Russia/Global Look Press

«Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже её поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве. Мы будем предпринимать все политические усилия, чтобы остановить эти атаки», — сообщил он Lenta.ru.

Чепа уточнил, что российские системы ПВО уже сбивают данные ракеты, однако «определённый процент» всё же может достигать целей при продолжении атак. Депутат добавил, что образцы ракет в распоряжении ВСУ являются «устаревшими». По его словам, военно-промышленный комплекс США попросту «утилизирует» старые вооружения.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В случае, если России удастся отразить удар американских ATACMS, весь мир, и в том числе Китай, осознают слабость военных технологий США, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.