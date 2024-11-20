Вашингтон, 20 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В случае, если России удастся отразить удар американских баллистических ракет ATACMS, весь мир, и в том числе Китай, осознают слабость военных технологий США, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

DEFENSE MINISTRY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS

«Если Россия сумеет успешно защититься от ATACMS, доверие к военным технологиям США в мире может ослабнуть, что придаст смелости таким противникам, как Китай», — пишет он.

Аналитик также уточнил, что дальность ATACMS составляет около 190 миль (300 км), чего совершенно недостаточно для поражения российских объектов военно-промышленного комплекса, расположенных вдали от линии фронта.

«Россия — большая страна, и многое из её военной техники производится на Дальнем Востоке, вдали от боевых действий», — добавил он.

Однако, по словам эксперта, данные ракеты всё же смогут поразить склады оружия, боеприпасов и техники, например, в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по территории Брянской области шестью ракетами. Российские расчёты систем С-400 и «Панцирь» сбили пять американских баллистических ракет ATACMS, шестая была повреждена.

Телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников также проинформировал, что украинская армия использовала для удара по Брянской области ракеты ATACMS. Журналисты уточнили, что атака стала первым случаем, когда Украина применила американское оружие большой дальности для поражения целей в глубине России.