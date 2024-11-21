Москва, 21 ноября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Кремль не получал обращений от российских врачей с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, сообщил 21 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/TASS Надежда Буянова

Вместе с тем он пообещал, что российские власти обязательно изучат эту ситуацию.

«К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля стало известно о том, что 67-летняя Надежда Буянова на приёме якобы заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале вооружённого конфликта на Украине. При этом отец семилетнего мальчика погиб в зоне спецоперации. Буянова, узнав о том, что ребёнок скучает по отцу, будто бы назвала российского военного «законной целью для Украины».

Мать мальчика после этого обратилась в полицию. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против врача. В феврале суд избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определённых действий, а в конце отправил её под стражу в следственный изолятор.

Педиатр свою вину не признала. Она утверждает, что беседы, за которую ей предъявили обвинения, не было. В начале мая коллеги арестованной попросили освободить её.