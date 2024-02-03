Москва, 3 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде запрета определённых действий избрана в отношении врача одной из поликлиник столицы по делу о распространении фейков о российской армии. Такое решение вынес 3 февраля Тушинский суд Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС

Поводом для обвинения врача-педиатра в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ, стали её высказывания при пациентах.

«Суд избрал в отношении Буяновой Н. Ф. меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказали ТАСС в суде.

Как сообщало ИА Регнум, на приёме врач-педиатр с насмешкой отреагировала на рассказ о том, что семилетний мальчик тоскует по погибшему в зоне СВО отцу. Она также высказалась в пользу якобы правомерности действий ВСУ.

Инцидент стал поводом для проверки, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. СК обратился в Тушинский суд Москвы с требованием поместить врача под арест.