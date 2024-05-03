Москва, 3 мая, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Коллеги призвали освободить из СИЗО педиатра московской поликлиники Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии. Врачи записали видео со стихами.

соцсети Педиатр московской поликлиники Надежда Буянова

Коллеги опубликовали открытое письмо в поддержку Буяновой, заявив, что уголовное дело против врача посылает молодёжи сигнал о том, что не нужно идти в медицину. Они прочитали стихотворение, посвящённое делу Буяновой.

В начале февраля в социальных сетях появилась информация о том, что 67-летняя Буянова на приёме заявила одному из пациентов, что считает Россию виновной в начале вооружённого конфликта на Украине. Узнав, что семилетний мальчик скучает по отцу, погибшему в зоне СВО, врач заявила, что российский военный был «законной целью для Украины».

О случившемся мать ребёнка рассказала СМИ и написала заявление в полицию. По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина против Буяновой возбудили уголовное дело.

Буянова утверждает, что ничего подобного не говорила.

Тушинский суд Москвы 3 февраля избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следственный комитет потребовал арестовать Буянову.

Позже дело переквалифицировали. На заседании 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО на два месяца. Ужесточение наказание было связано с тем, что педиатр уехала из Москвы, не предупредив следователей, а 24 апреля не пришла для ознакомления с материалами дела. Адвокат Оскар Черджиев заявил, что Буянова не скрывалась от следствия.