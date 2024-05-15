Москва, 15 мая, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Бывший московский педиатр, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, Надежда Буянова не признала вину. Об этом 15 мая сообщила «Газета.Ru».

Александр Щербак/ТАСС Надежда Буянова

По её словам, разговора, за который ей предъявляют обвинения, в действительности не было.

«Могу перекреститься. Я верующий человек. Я врач. Я не могу говорить такие слова. Нет аудиозаписи. Нет никакого подтверждения. На каком основании она может меня так обвинять, если нет никакого подтверждения, понимаете?» — сказала она.

В начале февраля в социальных сетях появилась информация о том, что 67-летняя Буянова на приёме заявила одному из пациентов, что считает Россию виновной в начале вооружённого конфликта на Украине. Узнав, что семилетний мальчик скучает по отцу, погибшему в зоне СВО, врач заявила, что российский военный был «законной целью для Украины».

О случившемся мать ребёнка рассказала СМИ и написала заявление в полицию. По распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина против Буяновой возбудили уголовное дело.

Тушинский суд Москвы 3 февраля избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Позже дело переквалифицировали. На заседании 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО на два месяца. Ужесточение наказания было связано с тем, что педиатр уехала из Москвы, не предупредив следователей, а 24 апреля не пришла для ознакомления с материалами дела. Адвокат Оскар Черджиев заявил, что врач не скрывалась от следствия.