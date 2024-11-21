Москва, 21 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Россия в рамках Союзного государства несёт ответственность за обеспечение безопасности в Белоруссии, которая в настоящее время сталкивается с потенциальными угрозами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

«В рамках Союзного государства мы несём обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство — эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной», — сказал он.

Согласно обновлённой ядерной доктрине РФ, в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад планирует открыть второй фронт в Белоруссии. Он добавил, что целью западников является госпереворот.

По данным государственного белорусского телеканала ОНТ, польские спецслужбы содействуют подготовке боевиков из числа представителей белорусской оппозиции, которые намерены совершить нападение на территорию республики. Иностранные спецслужбы используют настрой беглых и различных диаспор, активно создают боевые отряды, а меры конспирации со стороны участников террористических ячеек, готовящих госпереворот, усилились, пояснил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

В начале ноябре начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк утверждал, что НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией. По его словам, усиливается присутствие НАТО в Польше и странах Прибалтики, а территория этих стран целенаправленно превращается в подготовленный в военном отношении плацдарм.