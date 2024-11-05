Минск, 5 ноября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией, отметил 5 ноября в своей статье для издания «Во славу Родины» начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

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Коллективный Запад уже пришёл к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Белоруссии, ни в России, а также в неспособности обеспечить победу киевского режима на поле боя, отметил Куприянюк.

«Поэтому управляемый Соединёнными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооружённому противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям», — отметил замначальника Генштаба ВС Белоруссии.

Основные усилия НАТО направлены на увеличение расходов на оборону, наращивание потенциала войск, расширение военного присутствия вблизи границ Союзного государства, отметил Куприянюк. Наращивание военного потенциала блока происходит в том числе за счёт включения в него новых членов — Финляндии и Швеции, указал он.

«Очевидно, что соответствующими действиями Вашингтон и Брюссель создают вокруг Российской Федерации пояс недружественных государств и ещё больше приближают военную инфраструктуру НАТО к её границам», — подчеркнул Куприянюк.

Кроме того, усиливается присутствие НАТО в Польше и странах Прибалтики, отметил замначальника Генштаба ВС Белоруссии. Территория этих стран целенаправленно превращается в подготовленный в военном отношении плацдарм, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооружённого нападения на страну. Но нападение на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны, подчеркнул Лукашенко.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что НАТО отрабатывает возможные варианты боевых действий против России. По его словам, в альянсе перестали скрывать, что готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией.

Президент РФ Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.