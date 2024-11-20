Минск, 21 ноября, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Государственный белорусский телеканал ОНТ сообщил, что польские спецслужбы содействуют подготовке боевиков из числа представителей белорусской оппозиции, которые намерены совершить нападение на территорию республики.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Белоруссии

«Польские спецслужбы помогают готовить боевиков. Там активно создают «хоругви». Делают они это тихо и скрытно, ведь это категорически противоречит всем международным нормам», — говорится в Telegram-канале ОНТ.

Авторы утверждают, что «официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли».

Отмечается, что иностранные спецслужбы используют настрой беглых и различных диаспор, активно создают боевые отряды. Инструкторы — иностранные наёмники, оружие и снаряжение предоставляет Киев.

Согласно информации телеканала, в Польше действует организация «Паспалитае рушанне», которая признана экстремистской властями Белоруссии. По данным телеканала, базы и тренировочные лагеря организации находятся во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани.

«Польские спецслужбы не хотят, чтобы их обвинили в подготовке милитаристских формирований, которые готовятся ко вторжению в Беларусь. Дан приказ беглым и «хоругвям» не отсвечивать, не афишировать свою деятельность. Поддерживать экстремизм официальная Варшава продолжает, и тренировки беглых вышли на новый уровень», — заявили в эфире телеканала.

КГБ Белоруссии получил достоверные данные о том, что часть участников формирований проходит подготовку в Польше при непосредственном участии спецназа GROM. Местные власти знают об этом, не противодействуют. При этом меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек усилились, пояснил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

По его словам, «польские власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации в публичном доступе».

Телеканал заявил, что «такая же хоругвь есть в Вильнюсе — клуб «Литвины», в который входят до 70 человек».

Авторы задались риторическим вопросом, можно ли организовать такую масштабную подготовку без санкции властей Польши и Литвы, без содействия местных спецслужб?

«Могли ли они не знать? Нет», — резюмировал телеканал.

При этом отмечается, что доподлинно известна информация о подготовке «эскадрильи ударных дронов» для атаки на Белоруссию, её гражданскую и военную инфраструктуру, в том числе для удара по Минску, который был предотвращён.

Как передавало ИА Регнум, в Белоруссии всё настойчивее обсуждается военное вторжение в страну. План, разработанный оппозицией и её западными кураторами, предусматривает проникновение на территорию Белоруссии вооружённых групп из Польши, Литвы и Украины. В качестве первоначальной цели выбраны четыре участка на юго-западе республики, сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.

НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией, заявил в ноябре начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк. Усиливается присутствие НАТО в Польше и странах Прибалтики, территория этих стран целенаправленно превращается в подготовленный в военном отношении плацдарм, добавил он.