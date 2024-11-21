В Госдуме заявили о попытке Запада открыть против РФ второй фронт
Лидер ЛДПР Слуцкий: Запад пытается открыть в Белоруссии второй фронт против РФ
Москва, 21 ноября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Западные страны предпринимают попытки открыть против России второй фронт в Белоруссии, заявил журналистам лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он прокомментировал информацию белорусского государственного телевидения о планах оппозиции и Запада напасть на четыре территории на юго-западе республики. Для этого в Польше, Литве и Украине готовятся вооружённые группы. При этом сначала Запад намерен задействовать для атаки группы националистов, а после планируется привлечение наемников и военнослужащих НАТО.
«Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «РИА Новости».
Парламентарий подчеркнул, что цель Запада в отношении Белоруссии осталась прежней. Он пояснил, что западные страны хотят совершить в республике государственный переворот, а затем сформировать новый антироссийский плацдарм.
Лидер ЛДПР выразил уверенность, что подобные планы не будут реализованы. Глава думского комитета уточнил, что Россия и Белоруссия смогут дать ответ на такие попытки.
Парламентарий также напомнил, что в соответствии с российской ядерной доктриной, которая была обновлена, Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства. Слуцкий призвал коллективный Запад «не играть с огнем».
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, по-прежнему вынашивают планы вооружённого нападения на страну. При этом он предупредил, что атака на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны.
В начале ноября начальник главного управления, замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией. Он проинформировал, что в Польше и странах Прибалтики усиливается присутствие Североатлантического альянса. Куприянюк также добавил, что территория указанных стран целенаправленно превращается в плацдарм, подготовленный в военном отношении.