Москва, 21 ноября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Западные страны предпринимают попытки открыть против России второй фронт в Белоруссии, заявил журналистам лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Виталий Аньков/РИА Новости

Так он прокомментировал информацию белорусского государственного телевидения о планах оппозиции и Запада напасть на четыре территории на юго-западе республики. Для этого в Польше, Литве и Украине готовятся вооружённые группы. При этом сначала Запад намерен задействовать для атаки группы националистов, а после планируется привлечение наемников и военнослужащих НАТО.

«Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что цель Запада в отношении Белоруссии осталась прежней. Он пояснил, что западные страны хотят совершить в республике государственный переворот, а затем сформировать новый антироссийский плацдарм.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что подобные планы не будут реализованы. Глава думского комитета уточнил, что Россия и Белоруссия смогут дать ответ на такие попытки.

Парламентарий также напомнил, что в соответствии с российской ядерной доктриной, которая была обновлена, Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства. Слуцкий призвал коллективный Запад «не играть с огнем».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, по-прежнему вынашивают планы вооружённого нападения на страну. При этом он предупредил, что атака на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны.

В начале ноября начальник главного управления, замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией. Он проинформировал, что в Польше и странах Прибалтики усиливается присутствие Североатлантического альянса. Куприянюк также добавил, что территория указанных стран целенаправленно превращается в плацдарм, подготовленный в военном отношении.