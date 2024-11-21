Киев, 21 ноября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Экстренные отключения света введены в Киеве и трёх областях Украины, сообщили 21 ноября в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.

Иван Шилов ИА Регнум

В организации уточнили, что, кроме столицы страны, это затронуло Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. Такая же ситуация наблюдается на подконтрольной Киеву части ДНР.

Эта информация появилась на фоне сообщений о взрывах в стране. Так украинское интернет-издание «Телеграф» написало, что взрывы гремят в Полтавской области.

Кроме того, стало известно о взрывах в Днепропетровске, где также вспыхнуло несколько пожаров. С утра 21 ноября воздушная тревога действовала на всей территории Украины.

При этом Министерство обороны РФ не сообщало о каких-либо ударах по украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. Он утверждал, что удары были нанесены по объектам на всей территории страны. На фоне заявления Галущенко в регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

Глава МИД УкраиныАндрей Сибига назвал эту атаку одной из крупнейших на объекты критической инфраструктуры страны. При этом он добавил, что Киев должен добиваться урегулирования конфликта с Россией через силу, а не через умиротворение.

17 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в городе приостановил работу электротранспорт. Он также проинформировал. что было прекращено энергоснабжение «Инфоксводоканала» и ряда котельных, кроме тех, что подключены к генераторам.