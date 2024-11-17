Киев, 17 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру государства. Его сообщение разместил 17 ноября Telegram-канал Минэнерго.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что удары были нанесены по объектам на всей территории Украины. В регионах ввели экстренные отключения электроэнергии. На некоторых объектах спасатели приступили к ликвидации последствий атак.

Издание «Страна. ua» пишет об ударах по Киеву, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровненской и Киевской областях страны. Водоканал Ровенской области предупредил о перебоях с водой после ракетного удара.

Минобороны РФ не сообщало об ударах по украинской территории. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и энергообъектам, которые используют для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Для атак задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам. При этом он заявил, что прошлой зимой ВС РФ не наносили ответных ударов по объектам украинской энергетики исходя из гуманитарных соображений.