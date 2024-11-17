Одесса, Украина, 17 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Электротранспорт Одессы временно остановил работу. Об этом 17 ноября заявил мэр города Геннадий Труханов.

Андрей Перечицкий/ТАСС

«В некоторых районах города не работает электроснабжение. На данный момент весь электротранспорт в городе не работает», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, было прекращено энергоснабжение «Инфоксводоканала» и ряда котельных, кроме тех, что подключены к генераторам. Из-за невозможности пока запустить электротранспорт на линии выведены дополнительные автобусы.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру государства. По данным местных СМИ, удары фиксировали по Киеву, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровненской и Киевской областям страны. В регионах ввели экстренные отключения электроэнергии.

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал атаку одной из крупнейших на объекты критической инфраструктуры страны. Он добавил, что Украина должна добиваться урегулирования конфликта с Россией через силу, а не через умиротворение.