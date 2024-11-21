Москва, 21 ноября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может вновь посетить Донбасс, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представитель Кремля отметил, что глава государства всегда находится рядом с теми, кому нужна его помощь.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще… Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — сказал Песков, которого цитирует «РИА Новости».

В марте 2023 года российский президент совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь (ДНР). Он осмотрел несколько районов населённого пункта, объехав их на автомобиле, которым управлял сам. Президента сопровождал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Песков уточнил, что многое из визита Путина в Мариуполь не планировалось, включая посещение филармонии и общение с гражданами.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России на херсонском направлении. Он заслушал доклады генерал-полковника Михаила Теплинского, генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Кроме того, глава государства также посетил штаб войск национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

В ноябре 2023 года Владимир Путин отметил, что Луганск произвёл на него хорошее впечатление во время посещения города. При этом он добавил, что в столице ЛНР многое ещё предстоит сделать.