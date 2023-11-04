Москва, 4 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Луганск произвёл хорошее впечатление на президента России Владимира Путина, когда он посетил город, сообщил российский лидер 4 ноября во время беседы с представителями общественных и молодёжных организаций после возложения цветов к памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, сообщил ТАСС.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Одна из девушек попросила президента чаще бывать в Луганске, отметив, что там теперь всё хорошо.

«Хороший город», — согласился Путин и добавил, что видел город только из машины.

Президент отметил, что в городе многое ещё предстоит сделать.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в апреле посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Это было его первое посещение республики. Кроме того, в ходе поездки в Донбасс российский лидер побывал в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

Впервые Путин посетил новые российские регионы в марте. Он прилетел на вертолёте в Мариуполь. Президент также на машине проехал по районам города, осмотрел его и пообщался с местными жителями.