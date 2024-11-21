Волгоград, 21 ноября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Аэропорт Волгограда временно закрыли для прилёта и вылета самолётов. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Volgograd.fas.gov.ru Аэропорт Волгоград

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 05:45 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — уточнил представитель Росавиации в Telegram-канале.

Он добавил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 ноября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. В 08:03 мск аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов, в 09:45 ограничения ввели и в Шереметьево.

За время ограничений в Москве запасные аэродромы приняли больше 30 самолётов. Для обеспечения безопасности полётов гражданских судов ограничения действовали до 10:32 мск.