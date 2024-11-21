Вашингтон, 21 ноября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Помощник министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявил, что американские военные могут пойти не только на увеличение размера своего ядерного арсенала, но и на расширение программы модернизации собственного атомного комплекса.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Представитель Минобороны отметил, что программа модернизации необходима, но в будущем она может оказаться недостаточной.

«Если потребуется корректировка ядерных сил для сохранения сдерживания, то мы должны быть готовы осуществить её в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал Джонсон 20 ноября на конференции по ядерной проблематике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная в РФ нежелательной).

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Украине для собственной выгоды. Такое заключение сделало «РИА Новости». Поставляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, США модернизируют собственный военный арсенал.

Согласно документам, уже в 2025 году срок службы поставленных ракет истекает, заключило издание на основании проведённого анализа военного бюджета США.

Вашингтон допускает обмен ядерными ударами, но при этом США должны сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сохраняя мировое лидерство. Об этом заявил 20 ноября представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Наличие у Украины ядерного оружия существенно изменило бы характер задач по сдерживанию для США и западных союзников. Такое мнение высказала заместитель помощника госсекретаря Александра Белл.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.