Москва, 21 ноября, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Украине для собственной выгоды. Такое заключение сделало «РИА Новости».

ИА Регнум О разрешении Западу бить дальнобойными ракетами

Поставляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, США модернизируют собственный военный арсенал.

Согласно документам, уже в 2025 году срок службы поставленных ракет истекает, заключило издание на основании проведённого анализа военного бюджета США.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим пытается убедить украинцев в том, что решение бить ракетами ATACMS по территории России было принято действующим президентом США Джо Байденом вместе с избранным Дональдом Трампом. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» показал высокую надёжность в ходе отражения атаки американскими баллистическими ракетами ATACMS, заявил 20 ноября главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

ВСУ впервые использовали ATACMS для нанесения удара вглубь России в Брянской области, а «Панцири» и ЗРК С-400 смогли уничтожить пять из шести американских ракет, сказал эксперт.

В случае, если России удастся отразить удар американских ATACMS, весь мир, и в том числе Китай, осознают слабость военных технологий США, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.