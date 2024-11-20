Вашингтон, 21 ноября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Наличие у Украины ядерного оружия существенно изменило бы характер задач по сдерживанию для США и западных союзников. Такое мнение высказала заместитель помощника госсекретаря Александра Белл 20 ноября в ходе дискуссии в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне (организация, признанная в РФ нежелательной).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Например, если бы у Украины появилось ядерное оружие, это могло бы серьёзно повлиять на характер вызовов сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнёров», — предположила Белл.

По её мнению, такие изменения могли бы усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.

Белл подчеркнула, что успех в области нераспространения ядерного оружия зависит от добросовестного выполнения обязательств каждым государством, но также требует международного сотрудничества, особенно в условиях вызовов со стороны «отдельных нарушителей».

Помощник госсекретаря добавила, что участие США в соглашениях по контролю над вооружениями способствует международной поддержке глобального режима нераспространения. Это, в свою очередь, помогает предотвращать появление новых вызовов, пояснила Белл.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе очередного брифинга для СМИ руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался озвучить информацию о том, предоставляет ли Вашингтон целеуказания Киеву для использования британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России.

Миллер также отказался обсуждать вопрос о предполагаемом первом применении ракет Storm Shadow по территории РФ, заявив, что не может «говорить на этот счёт и что-либо подтверждать».

Российский лидер Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.