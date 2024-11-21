Сухум, 21 ноября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. В первых числах февраля 2025 года в Абхазии планируют провести досрочные выборы президента республики. Об этом сообщил бывший глава государства Аслан Бжания.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Выборы должны состояться в первой декаде февраля», — уточнил он в интервью «РИА Новости».

Правительство, по его словам, постарается обеспечить прозрачность и честность голосования.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Протестующие выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, заявляя, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Также они требовали отставки президента.

Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения.

Вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции. В результате диалога власти и оппозиции была достигнута договорённость, что протестующие покинут территорию комплекса правительственных зданий Абхазии, иначе Бжания отзовёт своё заявление об отставке.

Парламент Абхазии 19 ноября принял отставку Аслана Бжании на фоне массовых протестов. Решение на тайном голосовании поддержали 28 депутатов из 31. К исполнению обязанностей главы республики приступил вице-президент Абхазии Бадра Гунба.