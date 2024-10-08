Москва, 8 октября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что учитываются все факторы, влияющие на стратегическую стабильность, безопасность и обороноспособность России.

«С этой целью обновляем основы государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы у оппонентов не было никаких иллюзий относительно нашей готовности обеспечить безопасность Российской Федерации всеми имеющимися средствами», — сказал Грушко в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, государства НАТО, располагающие ядерным оружием, и сам блок, объявивший себя ядерным, пошли по пути повышения роли такого оружия в своей стратегии в концептуальном, политическом, и военно-техническом смыслах.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировки обновлённой доктрины подготовлены и будут оформляться. По словам Йенса Столтенберга, покинувшего пост генсека НАТО, изменения российской ядерной доктрины не требуют перемен в политике альянса.