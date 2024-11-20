Киев, 20 ноября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Киевский режим пытается убедить украинцев в том, что решение бить ракетами ATACMS по территории России было принято действующим президентом США Джо Байденом вместе с избранным Дональдом Трампом. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

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Панченко выразила признательность коллеге Такеру Карлсону за его заявление о том, что этот шаг со стороны США может привести к гибели американских граждан, и также обвинила в этом Байдена, которого Карлсон назвал «хромой уткой».

«Президент — хромая утка начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы погибнуть», — написал журналист в соцсети Х.

По заверению Панченко, чудовищное решение Байдена порождает всё больше и больше различных домыслов, в которых общественности трудно разобраться.

«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — написала журналистка в соцсети Х.

Карлсон при этом не раз заявлял, что антироссийская политика Байдена приведёт к краху не только Украину, но и США.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября The Times написала, что администрация Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. ВСУ в этот же день впервые нанесли удар этими ракетами, передавало информагентство Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл подменой понятий обсуждения о «разрешении» ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.

Украина потеряла свои земли из-за действий администрации Джо Байдена. Такую точку зрения выразил Такер Карлсон в совместной беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби.