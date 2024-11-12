Вашингтон, 12 ноября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Украина потеряла свои земли из-за действий администрации президента США Джо Байдена. Такую точку зрения выразил американский журналист Такер Карлсон в совместной беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби, опубликованной на YouTube-канале журналиста.

Gage Skidmore

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — заявил журналист.

По мнению Карлсона, в вопросе украинского конфликта главной целью для Вашингтона стало сокращение населения Украины и получение украинской земли западными странами.

Как передавало ИА Регнум, Украина рвётся вернуть Донбасс из-за расположения на его территории огромного количества полезных ископаемых, доступ к которым необходим западным странам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Речь идёт о залежах угля и редкоземельных металлов. При этом полезных ископаемых в западной части Украины лишь на 734 млрд долларов, уточнил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад на протяжении многих лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины и поощрял геноцид населения.