Лондон, 20 ноября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Официальный представитель премьер-министра Британии Кира Стармера не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения об ударах по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow, сообщает 20 ноября издание The Guardian.

«Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что его офис не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы», — сказано в публикации.

20 ноября информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран сообщило, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Официальных подтверждений данной информации не было.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день британская газета The Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

Пресс-служба Минобороны РФ при этом сообщала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

Президент России Владимир Путин ранее называл подменой понятий обсуждения о «разрешении» ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил он.

Российский лидер 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.