Москва, 20 ноября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы до 22 февраля продлил срок ареста ещё четырём фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ходатайство удовлетворить, продлить Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля», — огласила решение судья.

20 ноября ИА Регнум передавало, что Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», продавшим машину террористам, а также фигуранту, сдавшему им квартиру.

Днём ранее стало известно, что суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 февраля, а также увеличил срок ареста его предполагаемых исполнителей.

2 ноября Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей двоим предполагаемым соучастникам теракта. Позже газета «Коммерсант» написала, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» есть ещё два предполагаемых соучастника, которым удалось скрыться от правоохранительных органов. Они объявлены в розыск.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар.

В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестованы 12 человек.