Вашингтон, 20 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Ещё три человека, включая двух мужчин, обвинили американского рэп-исполнителя Шона Комбса (более известного под псевдонимом P. Diddy) в сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Imagespace/Global Look Press Шон Комбс

«Шон Diddy Комбс обвиняется в сексуальном насилии над мужчиной, которому было 39 лет, когда в 2022 году он посетил вечеринку, которую устроил Комбс. Ещё один истец заявил, что в конце 1990-х и начале 2000-х он был актёром, когда Комбс совершил над ним сексуальное насилие, заманив его в Нью-Йорк ради возможной роли в музыкальном клипе», — говорится в сообщении.

Согласно судебным документам в распоряжении телеканала, оба потерпевших мужчины выпили со скандальным артистом алкогольные напитки, в которые, по их словам, что-то было подмешано, после чего над ними совершались действия сексуального характера. Также в материале указано, что в 2004 году Комбс изнасиловал 17-летнюю девушку, которая также находилась в бессознательном состоянии.

Шон Комбс начал музыкальную карьеру в 1990-е годы. В 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, который принес ему известность и премию Grammy. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 1 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, рэпера заключили под стражу в зале суда в Нью-Йорке. Он обвиняется в рэкете, сексуальном насилии и торговле людьми. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд. Отмечается, что многие на момент совершения преступлений над ними были несовершеннолетними, а в США жертвы изнасилования могут обращаться в суд даже по истечению срока давности.

29 октября Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка. По словам одного из мужчин, в 2005 году, когда ему было 10 лет, он подвергся сексуальному насилию, во время музыкального прослушивания, организованного в одном из нью-йоркских отелей. Как он заявил, ему подсыпали наркотик в газировку, после чего Комбс изнасиловал его и пригрозил расправиться с его родителями, если он пожалуется им.

Второй истец сообщил, что в 2008 году, когда ему было 17 лет, P. Diddy принудил его к сексу с ним и его охранником во время трёхдневного прослушивания для своего авторского телешоу «Создание группы». После того, как молодой человек потребовал более выгодных условий для участия в шоу, пригрозив рассказать о случившемся, его исключили из конкурса. Как заявил истец, Комбс семь лет мешал его карьере.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что жертвами P. Diddy могут быть тысячи человек, так как рэпер записывал участников своих вечеринок на камеру и угрожал обнародовать компромат. По её мнению, материалами, собранными Комбсом, могут воспользоваться американские политики для продвижения своей повестки в мире через звезд шоу-бизнеса.